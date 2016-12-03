Гол Широкова принес СКА победу над "Амуром"

"Амур" на своем льду потерпел поражение от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы в начале третьего периода стал нападающий Сергей Широков. Это третье подряд поражение хабаровского коллектива. Команда же из Санкт-Петербурга выиграла в пятой встрече кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Зогорна - 10 (Атюшов, Метсола), 33:56 - 1:0. Широков - 10 (Рукавишников, Каблуков), 34:29 - 1:1. Широков - 11 (бол., Ковальчук, Яковлев), 42:22 - 1:2.

Вратари: Метсола (58:40) - Шестеркин.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 34 (12+11+9) - 27 (9+9+9).

Судьи: Белов, Беляев.

3 декабря. Хабаровск. "Платинум Арена".