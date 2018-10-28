16:54 | Хоккей — КХЛ

Гол Кемппайнена принес "Салавату" победу над "Витязем"

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"Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Витязь" со счетом 2:1. Победный гол забил Йоонас Кемппайнен.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Витязь" (Подольск) - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Основин - 1 (бол., Ткачев, Арзамасцев), 32:11 - 1:0. Швец-Роговой - 6 (Стасенко, Кокарев), 35:30 - 1:1. Кемппайнен - 8 (бол., Хартикайнен, Умарк), 41:24 - 2:1.

Вратари: Метсола - Ортио (58:52).

Штраф: 27 - 10.

Броски: 27 (7+10+10) - 28 (10+11+7).

Судьи: Сергеев, Цыплаков.

28 октября. Уфа. "Уфа-Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2018-2019/

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