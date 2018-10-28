Гол Кемппайнена принес "Салавату" победу над "Витязем"

"Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Витязь" со счетом 2:1. Победный гол забил Йоонас Кемппайнен.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Салават Юлаев" (Уфа) - "Витязь" (Подольск) - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Основин - 1 (бол., Ткачев, Арзамасцев), 32:11 - 1:0. Швец-Роговой - 6 (Стасенко, Кокарев), 35:30 - 1:1. Кемппайнен - 8 (бол., Хартикайнен, Умарк), 41:24 - 2:1.
Вратари: Метсола - Ортио (58:52).
Штраф: 27 - 10.
Броски: 27 (7+10+10) - 28 (10+11+7).
Судьи: Сергеев, Цыплаков.
28 октября. Уфа. "Уфа-Арена".
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