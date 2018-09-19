Глинкин извинился перед болельщиками после разгрома от "Спартака"

Главный тренер "Трактора" Антон Глинкин извинился перед болельщиками после поражения от "Спартака" в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:6). Челябинский клуб в последних трех играх пропустил 19 шайб.

- Хочется принести извинения нашим болельщикам, всему Челябинску, - цитирует "РИА Новости" Глинкина. - Не хочется искать оправданий, и мы просто не имеем права это делать. Виновата вся команда, стыдно очень, хочется просто извиниться. Сделаем все возможное, чтобы исправить ситуацию уже в следующей игре. Постараемся сломать это дело. Хороший вопрос, как мы довели до такого, но ответа нет.

Легкие голы пропускаем, много удаляемся, поэтому не можем исправить ситуацию. Мы не верим в хоккей, который ставит главный тренер Герман Титов? Мы же выходим на лед, а не тренеры. За две игры один гол забить и пропустить 14 - у нас нет права так играть.

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