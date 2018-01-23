Глава Самарской области обещает принять меры для сохранения "Лады" в КХЛ

Глава Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что ему не безразлична судьба "Лады" в КХЛ. Ранее сообщалось, что по итогам сезона лига может отчислить три команды из списка участников чемпионата. На данный момент "Лада" занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков в 54 встречах.
– Хочу сказать, что мне не безразлична судьба клуба, – сказал в эфире "ВАЗ ТВ" Азаров. – Хочу поблагодарить болельщиков за то, что им также не безразлично будущее команды. Я приму все меры, чтобы сохранить клуб в высшем дивизионе российского хоккея.
Дополнительная информация
https://hclada.ru/news/lada/dmitriy_azarov_ya_primu_vse_mery_chtoby_sokhranit_ladu_v_kkhl/
Материалы других СМИ
npon426
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
21:03
kuler
Вот оно где лучшее место то в России -Самарская область! Очевидно, что там нет не малоимущих семей, ни детей-сирот, а все без исключения ветераны войны и труда, катаются как сыр в масле!!! В противном случае разве было бы время у главы этого прекрасного региона заниматься вопросами занятости ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ спорменов и проблемами ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО хоккейного клуба?
20:46