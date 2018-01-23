Глава Самарской области обещает принять меры для сохранения "Лады" в КХЛ

Глава Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что ему не безразлична судьба "Лады" в КХЛ. Ранее сообщалось, что по итогам сезона лига может отчислить три команды из списка участников чемпионата. На данный момент "Лада" занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков в 54 встречах.

– Хочу сказать, что мне не безразлична судьба клуба, – сказал в эфире "ВАЗ ТВ" Азаров. – Хочу поблагодарить болельщиков за то, что им также не безразлично будущее команды. Я приму все меры, чтобы сохранить клуб в высшем дивизионе российского хоккея.