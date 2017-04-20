21:05 | ХОККЕЙ — КХЛ

Геннадий Орлов: "У ЦСКА тот же бюджет, что и у СКА. Но почему-то СКА выиграл, а ЦСКА проиграл"

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Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что критика в адрес СКА вызвана завистью. Армейцы в минувшем сезоне выиграли Кубок Гагарина, победив в финале "Металлург" из Магнитогорска (4-1).

- Потрясающая победа, поздравляем руководство клуба и игроков, - сказал Геннадий Орлов в эфире "Эха Москвы. - Ковальчук молодец. Провел лучший сезон. И вообще все ребята молодцы. Журналисты, особенно московские, пишут про СКА: самый большой бюджет, всех лучших игроков купили. Это старая песня: как только команда становится чемпионом, ей все завидуют. 

У ЦСКА те же деньги, что и у СКА. Но почему-то СКА выиграл, а ЦСКА проиграл. Магнитогорск - те же бюджетные условия. "Ак Барс", "Салават Юлаев"... Не надо говорить, что все куплено. На самом деле молодцы ребята. Даже собрав всех лучших футболистов, хоккеистов, не всегда получается победить.

Дополнительная информация

http://echo.msk.ru/sounds/1966614.html

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (16)
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Korshun

СКА на столько крутой клуб, что в финале купил Мозякина, Зарипова и Ли с Коваржем, что бы те , не дай бог не забили. А то, что руководство Магнитки рассчитывает на одно звено , который уже сезон - это их проблемы! В том году СКА до полуфинала с ЦСКА тащило то-же одно звено и все закончилось закономерно. А про то , что СКА всех скупило лучших, вообще смешно, в СССР в ЦСКА вообще всех лучших забирали просто так, но никто об этом не говорит.

22:23

0500

Переключился на хоккей? Результат тотже, плачевный. Человек явно болен, отдыхайте, не позорьтесь на старости лет.

22:15

arbitr

Про бюджетные деньги понятно, Геннадий Сергеевич. А как с небюджетными? В них сила, брат!

22:08

офицер82

я многое могу понять....но все таки уходить в любой профессии надо вовремя Геннадий...и хватит курить эту смешную траву...

22:07

Джон....Сильвер

nn61 - сколько надо столько и буду об этом говорить, не тебе - быдло убогое - мне рот затыкать! Утешайся гнилой победе своего СКА и купленному газпромовскими боссами кубку! Я за честный хоккей, а ты - мразь прекрасно знаешь цену победы твоего СКА - это победа пахнет дерьмом и ни чем иным!

22:06

CSKA79

Видимо, Генке Орлову на лапу дали, чтоб он свои слюни про "заслуженную" победу ски вякнул.

22:00

nn61

Джон....Сильвер, ты чё, завистливая свинья возмущаешься то? Ну и впрямь ГСО чего то не то сказал насчёт бюджетов (ему можно-восьмой десяток человеку), но ты то второй-третий день об этом только и базаришь. Чё, ни о чем думать не можешь что ли?.Да и хрен с ихними деньгами, тебе то что так это е---?

21:57

Vlаdimir

Что-то у меня сомнения насчёт одинаковых денег у СКА и ЦСКА. Бюджетные? Да, но размеры .... Дацюк, Ковальчук, Войнов, Знарок .... не думаю, что в ЦСКА или у кого-то ещё есть такие зарплаты.

21:47

Упёртый русский

Ну что ты мелешь, Гена? Зарплатная ведомость в СКА в пару раз превышает ЦСКА, это совершенно очевидно. Кто в ЦСКА в принципе может получать как Ковальчук с Дацем? Или Войнов с Беловым среди защей? Не смеши народ, клоун! Питерцы, москвичи - они ведь все равно россияне! Сделали базовый клуб сборной - ну не ври в глаза то!

21:42

Джон....Сильвер

Самое смешное не то даже, что врут нагло - в глобальном мире уже трудно утаить правду и повесить наглую ложь на уши обывателю сложно. Так что про равные возможности в КХЛ могут поверить только идиоты круглые! Смешное в том, что сделай Магнитка бюджет себе в 40 миллионов, Гапром сделает бюджет СКА в 70 миллионов! К сожалению никто у нас тягаться с возможностями "Национального Достояния" не сможет!

21:39

Джон....Сильвер

Бюджеты клубов КХЛ (общая зарплатная ведомость игроков): 1- СКА - 40 миллионов доларов 2- ЦСКА - 30 миллионов долларов 3 - Металлург Магнитогорск - 25 миллионов долларов 4 - Салават Юлаев - 24 миллиона долларов 5 - АК Барс - 23 миллиона долларов ... ... Автомобилист Екатеринбург - 16 миллионов долларов.... И это равные возможности????

21:35

bond1951

геня потому что ска скупил еще помимо бюджета всех более менее лучших игрочишек или не так....

21:26

офицер82

как вы заколебали...вроде культурная столица...а психология лимиты...

21:26

Veteran 65

Бюджеты почти одинаковые? Не смешите,уважаемый. Это всё равно,что жёны депутатов также,самые умные - зарабатывают больше своих мужей.

21:19

regiment

как же на тебя мара.зма.тика было приятно смотреть когда твой любимый клуп обделался со спартаком. разве что галстуком не подавился

21:14

TRISP

Вопрос Геннадию Орлову: "У Зенита бюджет больше чем у Спартака, но почему-то Спартак выиграл, а Зенит проиграл?"

21:13