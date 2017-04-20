Геннадий Орлов: "У ЦСКА тот же бюджет, что и у СКА. Но почему-то СКА выиграл, а ЦСКА проиграл"

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что критика в адрес СКА вызвана завистью. Армейцы в минувшем сезоне выиграли Кубок Гагарина, победив в финале "Металлург" из Магнитогорска (4-1).
- Потрясающая победа, поздравляем руководство клуба и игроков, - сказал Геннадий Орлов в эфире "Эха Москвы. - Ковальчук молодец. Провел лучший сезон. И вообще все ребята молодцы. Журналисты, особенно московские, пишут про СКА: самый большой бюджет, всех лучших игроков купили. Это старая песня: как только команда становится чемпионом, ей все завидуют.
У ЦСКА те же деньги, что и у СКА. Но почему-то СКА выиграл, а ЦСКА проиграл. Магнитогорск - те же бюджетные условия. "Ак Барс", "Салават Юлаев"... Не надо говорить, что все куплено. На самом деле молодцы ребята. Даже собрав всех лучших футболистов, хоккеистов, не всегда получается победить.
Korshun
СКА на столько крутой клуб, что в финале купил Мозякина, Зарипова и Ли с Коваржем, что бы те , не дай бог не забили. А то, что руководство Магнитки рассчитывает на одно звено , который уже сезон - это их проблемы! В том году СКА до полуфинала с ЦСКА тащило то-же одно звено и все закончилось закономерно. А про то , что СКА всех скупило лучших, вообще смешно, в СССР в ЦСКА вообще всех лучших забирали просто так, но никто об этом не говорит.
22:23
0500
Переключился на хоккей? Результат тотже, плачевный. Человек явно болен, отдыхайте, не позорьтесь на старости лет.
22:15
arbitr
Про бюджетные деньги понятно, Геннадий Сергеевич. А как с небюджетными? В них сила, брат!
22:08
офицер82
я многое могу понять....но все таки уходить в любой профессии надо вовремя Геннадий...и хватит курить эту смешную траву...
22:07
Джон....Сильвер
nn61 - сколько надо столько и буду об этом говорить, не тебе - быдло убогое - мне рот затыкать! Утешайся гнилой победе своего СКА и купленному газпромовскими боссами кубку! Я за честный хоккей, а ты - мразь прекрасно знаешь цену победы твоего СКА - это победа пахнет дерьмом и ни чем иным!
22:06
CSKA79
Видимо, Генке Орлову на лапу дали, чтоб он свои слюни про "заслуженную" победу ски вякнул.
22:00
nn61
Джон....Сильвер, ты чё, завистливая свинья возмущаешься то? Ну и впрямь ГСО чего то не то сказал насчёт бюджетов (ему можно-восьмой десяток человеку), но ты то второй-третий день об этом только и базаришь. Чё, ни о чем думать не можешь что ли?.Да и хрен с ихними деньгами, тебе то что так это е---?
21:57
Vlаdimir
Что-то у меня сомнения насчёт одинаковых денег у СКА и ЦСКА. Бюджетные? Да, но размеры .... Дацюк, Ковальчук, Войнов, Знарок .... не думаю, что в ЦСКА или у кого-то ещё есть такие зарплаты.
21:47
Упёртый русский
Ну что ты мелешь, Гена? Зарплатная ведомость в СКА в пару раз превышает ЦСКА, это совершенно очевидно. Кто в ЦСКА в принципе может получать как Ковальчук с Дацем? Или Войнов с Беловым среди защей? Не смеши народ, клоун! Питерцы, москвичи - они ведь все равно россияне! Сделали базовый клуб сборной - ну не ври в глаза то!
21:42
Джон....Сильвер
Самое смешное не то даже, что врут нагло - в глобальном мире уже трудно утаить правду и повесить наглую ложь на уши обывателю сложно. Так что про равные возможности в КХЛ могут поверить только идиоты круглые! Смешное в том, что сделай Магнитка бюджет себе в 40 миллионов, Гапром сделает бюджет СКА в 70 миллионов! К сожалению никто у нас тягаться с возможностями "Национального Достояния" не сможет!
21:39
Джон....Сильвер
Бюджеты клубов КХЛ (общая зарплатная ведомость игроков): 1- СКА - 40 миллионов доларов 2- ЦСКА - 30 миллионов долларов 3 - Металлург Магнитогорск - 25 миллионов долларов 4 - Салават Юлаев - 24 миллиона долларов 5 - АК Барс - 23 миллиона долларов ... ... Автомобилист Екатеринбург - 16 миллионов долларов.... И это равные возможности????
21:35
bond1951
геня потому что ска скупил еще помимо бюджета всех более менее лучших игрочишек или не так....
21:26
офицер82
как вы заколебали...вроде культурная столица...а психология лимиты...
21:26
Veteran 65
Бюджеты почти одинаковые? Не смешите,уважаемый. Это всё равно,что жёны депутатов также,самые умные - зарабатывают больше своих мужей.
21:19
regiment
как же на тебя мара.зма.тика было приятно смотреть когда твой любимый клуп обделался со спартаком. разве что галстуком не подавился
21:14
TRISP
Вопрос Геннадию Орлову: "У Зенита бюджет больше чем у Спартака, но почему-то Спартак выиграл, а Зенит проиграл?"
21:13