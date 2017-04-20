Геннадий Орлов: "У ЦСКА тот же бюджет, что и у СКА. Но почему-то СКА выиграл, а ЦСКА проиграл"

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что критика в адрес СКА вызвана завистью. Армейцы в минувшем сезоне выиграли Кубок Гагарина, победив в финале "Металлург" из Магнитогорска (4-1).

- Потрясающая победа, поздравляем руководство клуба и игроков, - сказал Геннадий Орлов в эфире "Эха Москвы. - Ковальчук молодец. Провел лучший сезон. И вообще все ребята молодцы. Журналисты, особенно московские, пишут про СКА: самый большой бюджет, всех лучших игроков купили. Это старая песня: как только команда становится чемпионом, ей все завидуют.

У ЦСКА те же деньги, что и у СКА. Но почему-то СКА выиграл, а ЦСКА проиграл. Магнитогорск - те же бюджетные условия. "Ак Барс", "Салават Юлаев"... Не надо говорить, что все куплено. На самом деле молодцы ребята. Даже собрав всех лучших футболистов, хоккеистов, не всегда получается победить.