Генменеджер "Трактора": "Ближайшие матчи могут стать моментом истины для Германа Титова"

Генеральный менеджер "Трактора" Евгений Губарев подчеркнул: окончание нынешней домашней серии и ближайшая выездная серия в чемпионате КХЛ могут стать моментом истины для главного тренера Германа Титова.

В 10 матчах сезона "Трактор" набрал семь очков, одержав три победы. Ранее клуб произвел перестановки в тренерском штабе, назначив помощником Титова Алексея Тертышного.

- "Трактор" не тот клуб, где принимаются спонтанные, волюнтаристские решения, - цитирует ТАСС Губарева. - По итогам первой домашней и выездной серий мы увидели определенные недостатки, оперативно на них отреагировали и сделали точечные изменения в работе тренерского штаба, - сказал Губарев. - Уверен, что это пошло на пользу команде и стало всем заметно по игре. Говоря по главному тренеру, окончание домашней и вся ближайшая выездная серия и будут здесь, наверное, определенным моментом истины.

Поэтому, обращаясь ко всем, прошу - это время не нагнетать обстановку, в том числе потоком негативных комментариев, а просто поддержать "Трактор" и ребят.

Сегодня уже очевидно, что по окончанию сентября мы не вошли в зону плей-офф - это, естественно, не может удовлетворять ни клуб, ни болельщиков. Мы понимаем ситуацию, постоянно анализируем ее. Говорил об этом недавно, но повторюсь еще раз - у нас на протяжении последних сезонов от их начала ощущение полного дежавю. Начинаем не ахти, потом, преодолевая трудности, приходим к определенным результатам.

Плотность в таблице в связи с введением двухочковой системы сегодня очень высока. И победная или проигрышная серия даже из двух-трех матчей либо поднимает клуб в восьмерку, либо отодвигает вниз. Проходных матчей нет. Уровень всех команд лиги значительно возрос, поэтому каждое очко в таблице буквально вырывается с мясом.