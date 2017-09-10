Генменеджер "Адмирала": "Зарплатный бюджет клуба – третий в КХЛ с конца"

Генеральный менеджер "Адмирала" Ильдар Мухометов заявил о том, что зарплатная ведомость клуба является в КХЛ третьей с конца. По словам специалиста, бюджет является рабочим, но много расходов связано с логистикой.

– Цифры назвать не смогу. Но скажу так: с учетом того, что Новокузнецка и "Медвешчака" сейчас в лиге нет, мы занимаем третье место снизу по зарплатной ведомости, – приводит "Р-Спорт" слова Мухометова. – В целом бюджет у нас рабочий, но, к сожалению, очень много денег уходит на вещи, связанные с логистикой. В связи с этим не так много средств остается на зарплаты. У нас есть закон: если кого-то приобретаем, то это место приходится освобождать.

Плюс мы сами неплохо зарабатываем. По сравнению с другими клубами мы зарабатываем неплохо. Порядка 200 миллионов рублей в год – на билетах и атрибутике. И это с учетом того, что мы не особо много денег тратим на маркетинг. Бюджет клуба сформирован с учетом этих денег, это серьезное подспорье в нашей работе.

Напомним, что "Адмирал" начал сезон в КХЛ с гостевой серии в семь матчей, в которой набрал три очка. Команда замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.