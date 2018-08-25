Генеральный менеджер "Витязя" объяснил продажу капитана юниорской сборной в СКА

Генеральный менеджер "Витязя" Игорь Варицкий рассказал о трансферах подмосковного клуба. Напомним, что ранее форвард Василий Подколзин перебрался в СКА.

– В ближайшее время новых приобретений не будет, пока взяли Геннадия Столярова, – сказал Варицкий. Хотя агенты постоянно звонят и предлагают варианты.

– Был вариант вернуть из Северной Америки вратаря Харри Сятери?

– Мы контактировали с ним, вели переговоры. Но он решил остаться и подписал контракт с "Детройтом".

– Объясните ситуацию с продажей лидера юниорской сборной Василия Подколзина в СКА.

– В течение сезона мы привлекали ребят к тренировкам с командой МХЛ, но Подколзин и Илья Сафонов (перешел в систему "Ак Барса" – Прим. "СЭ") отказывались. В конце сезона мы в соответствии с регламентом сделали им квалификационные предложения, но они их не приняли. В этой ситуации мы были вынуждены принять предложение СКА по Подколзину. Финансовый момент имеет значение. Отмечу, что все деньги за этих игроков пошли в школу. Клуб ничего не получил. (Михаил ЗИСЛИС)