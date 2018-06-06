Генеральный менеджер "Трактора": "Желаем Кручинину удачи в новом клубе"

Генеральный менеджер "Трактора" Евгений Губарев прокомментировал переход нападающего Алексея Кручинина в СКА.

- Желаем Алексею Кручинину успехов и удачи в новом клубе. Рады, что как игрок он раскрылся именно в "Тракторе", стал одним из лидеров команды, - цитирует менеджера официальный сайт клуба. - Но хоккей – это бизнес, денежная компенсация, полученная от СКА при этом обмене, позволяет "Трактору" заключить контракты с двумя новыми игроками. В нашем финансовом состоянии это немаловажно для увеличения длины скамейки в предстоящем сезоне.

В сезоне-2017/18 нападающий провел 68 матчей и набрал в них 34 (15+19) очка, в том числе в плей-офф 16 матчей и 13 (5+8) очков.

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