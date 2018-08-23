Гарипов - о непопадании в сборную: "Я не вправе обижаться, что меня не вызвали"

Вратарь "Ак Барса" Эмиль Гарипов в интервью "СЭ" рассказал, что не знает причины, по которой он не получил вызов в национальную команду. Также хоккеист добавил, что готов ехать в сборную, если его позовут.

– Почему же вы все-таки не уехали в Америку?

– Да все так сложилось, что ехать было некуда. Там были какие-то разговоры о том, что есть заинтересованность одного из клубов, затем все утихло и больше со мной на связь никто не выходил.

– Что у вас произошло с Рашидом Давыдовым? Вы выиграли Кубок Гагарина, но вас даже не позвали в сборную.

– Там же посчитали, что я устал и морально и физически.

– Я официальную позицию знаю. Вы-то что думаете?

– Скажу, что я действительно устал, но не настолько, чтобы не ехать на чемпионат мира. Вызов в сборную – эмоциональный всплеск и я был бы готов ехать. У меня же забрали паспорт на визу, но после этого долго молчали. Было непонятно, еду я в национальную команду или нет. После победы над ЦСКА я спросил у ребят, кто едет в сборную и они сказали, что моей фамилии нет. Но я не вправе обижаться, что меня не вызвали.

– Но почему не вызвали?

– Не знаю.

– Говорят, что вы играете в том стиле, который не любит Давыдов. И из-за этого у вас проблемы, так как переучиваться вы не хотите.

– Так в сборной и не надо переучиваться. Это неправильно. В национальной команде надо чем-то помогать вратарю, а обучать стилю должны тренеры в клубах. Конечно, я расстроился из-за того, что меня не позвали. Но все равно готов ехать в сборную, если меня позовут.

– Вижу тут Зинэтулу Билялетдинова. Мне кажется, что он должен как-то добрей стать после победы. Но это не так.

– Ха-ха, я просто не знаю, по каким критериям вы это оцениваете. У нас вопросов к тренеру нет. Обстановка внутри команды классная.

Вратарь "Ак Барса" Эмиль Гарипов – об отношении к исламу, игровом стиле, Зинэтуле Билялетдинове и перспективах в сборной.