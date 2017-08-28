Федор Малыхин: "Болельщики должны поддержать Гарипова, а не поливать грязью"

Нападающий "Ак Барса" Федор Малыхин после победы над "Амуром" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что болельщики должны поддержать вратаря Эмиля Гарипова, пропустившего курьезную шайбу из чужой зоны. По словам форварда, фанаты должны понимать, что хоккеисты – люди, а не роботы.

– "Амур" – хорошая, боевая команда. Ребята стараются, бьются, бегут, – приводит пресс-служба казанцев слова Малыхина. – Тяжело было преодолевать их оборону. Мы старались играть, были моменты, но не хватало в завершении везения, хладнокровия. Не удавалось забить и повести в счете уверенно, хотя были моменты. В конце нам повезло с голом. Был отскок, с которого удалось забить. Весь матч нам это не удавалось. Тяжелый матч, отдали много сил. Главное, что завоевали три очка.

– Что скажете болельщикам, которые сейчас ругают Гарипова за пропущенную шайбу в игре с "Амуром" и забывают о его спасениях в этом матче?

– Болельщики должны понять, что мы люди, а не роботы. Все люди ошибаются. Настоящие болельщики должны поддержать игрока в такой момент, а не поливать его грязью. Всякое бывает в жизни. Хорошо, что мы выиграли. Сейчас можно вспоминать этот эпизод с улыбкой. Может этот гол дал нам психологический толчок и мы стали играть лучше.

Защитник "Амура" забил "Ак Барсу" из своей зоны. Видео