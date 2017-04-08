Евгений Тимкин: "Ничего страшного для "Металлурга" не произошло"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Евгений Тимкин после поражения от СКА (4:5) отметил, что еще ничего страшного для его команды не произошло, передает из Магнитогорска корреспондент "СЭ" Александр ЖИЛИН. Он добавил, что в "Магнитке" каждый игрок играет важную роль.
– Неужели СКА настолько силен, что набросал сразу пять шайб? – спросили у Тимкина. – Такое в этом плей-офф с вашей командой впервые…
– СКА – сильная команда в нападении, мы где-то немного не дотерпели, где-то допустили свои ошибки.
– Тем не менее, этот матч дал уверенность в том, что вы можете противостоять СКА?
– А что? Все нормально, движемся дальше, ничего глобального не произошло. Это лишь одна игра.
– Чем объяснить сразу два удаления до конца игры, которые случились в матче?
– Не знаю. Страстью, наверное, желанием выиграть. Финал.
– Насколько важно с психологической точки зрения было все же уйти со льда с заброшенной шайбой в концовке?
– Да, важно и для команды, и для болельщиков.
– Как вы думаете – вся серия будет такой результативной?
– Ну откуда же я знаю, я же не пророк. Давайте смотреть. Судя по первой игре – да. Готовимся к следующей.
– Насколько сказалась на результате потеря Осалы?
– У нас каждый игрок играет ключевую роль в команде. Существенная потеря. (Александр ЖИЛИН)