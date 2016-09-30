Евгений Попихин: "Индивидуальные ошибки игроков не позволили "Нефтехимику" сравнять счет"

Главный тренер "Нефтехимика" Евгений Попихин остался недоволен игрой своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским "Динамо" (2:4). Он добавил, что исход встречи решили индивидуальные ошибки игроков.

– В начале игры, пропустив два гола, нацелили команду на то, что соперник здорово действует в атаке, а значит, нужно сыграть здорово в обороне, но мы этого не сделали, – приводит слова Попихина официальный сайт минского "Динамо". – При счете 2:3 вроде заиграли, даже выстояли в двойном меньшинстве, но индивидуальные ошибки игроков, конечно, не позволили сравнять счет. В конце были потуги, но соперник сыграл грамотно, да и вратарь действовал отлично. Команда "Динамо" преподнесла нам сегодня хороший урок.