Евгений Кулик: "Спартаку" надо меньше удаляться, но сдают нервы"

Защитник "Спартака" Евгений Кулик после поражения от ЦСКА (0:1) в матче плей-офф КХЛ отметил, что его команде нужно добавить больше креатива в атаке. Хоккеист также добавил, что красно-белым надо добавить в агрессии.

– Что нужно "Спартаку", чтобы выступить более успешно?

– Наверное, надо добавить больше креатива в атаке. Побольше бросать. Сорокин хороший вратарь, но нервы ни у кого не железные. Нужно что-то предпринимать, чтобы он дрогнул. Будем над этим работать и, думаю, в следующем матче все-таки распечатаем ворота ЦСКА.

– Во втором матче не было конфликтных ситуаций, в отличие от первой встрече. Это установка?

– Грубить вообще не стоит. У нас джентльменский вид спорта. Но, конечно, игра стык в стык должна присутствовать. Я согласен с тем, что нам надо добавить в агрессии. Надеюсь, в следующем матче это получится.

– "Спартак" два матча не может забить. Это влияет на психологию в команде?

– Конечно. Надо переламывать. Все профессионалы и должны забрасывать шайбы.

– Шестнадцать минут штрафа – не лучший показатель. Может, не стоило давать ЦСКА столько шансов?

– Удаляться всегда плохо. Нужно стараться играть немного почище. Но идет плей-офф, и иногда сдают нервы.

– Как вам новый формат, когда проводятся два матча подряд?

– Тяжеловато, но никто не собирается на это жаловаться. Как нам скажут, так и будем играть. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)