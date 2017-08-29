Евгений Артюхин: "Готов биться за букву "Д" на груди в каждом матче"

Нападающий московского "Динамо" Евгений Артюхин в интервью официальному сайту клуба отметил, что его игровой стиль во многом определяют физические параметры. Он подчеркнул, что будет по максимуму выкладываться в играх за свою новую команду.

– Для болельщиков московского "Динамо" вы являетесь одним из самых ненавистных игроков. По статистике КХЛ, в матчах против бело-голубых вы набрали больше всего штрафных минут из всех игроков лиги, все помнят травмы, нанесенные Янне Яласвааре и Алексею Терещенко. Поэтому новость о подписании контракта вызвала огромный резонанс.

– Прекрасно понимаю болельщиков "Динамо". С их точки зрения любить меня не за что, ведь я всегда играл против бело-голубых. В свою очередь и они должны понимать, что мои габариты определяют мой силовой стиль игры. Признаю, где-то на грани.

Но никому и никогда я не хотел наносить травмы, как и в тех эпизодах, о которых вы упомянули. Это не является моей целью, уважаю каждого соперника, ведь все мы прежде всего коллеги и делаем одно дело, но игра есть игра. Я выполняю на льду свою роль, и, конечно, она не нравится болельщикам соперника. Готов встретиться с представителями динамовских болельщиков пообщаться с ними, обсудить те эпизоды, хоть эти воспоминания для меня и неприятны. Думаю, они поймут меня, и мы найдем общий язык. Повторюсь, травмы ребятам я наносить не хотел и сожалею, что так получилось.

– Также болельщиков клуба настораживает то, что вы очень много удаляетесь.

– Да, большое количество штрафных минут – мой минус. Знаю это и стараюсь исправить ситуацию. Иногда эмоции зашкаливают, допускаешь ошибки. Опять же, силовой прием – это техническое действие, которое можно провести не идеально. Из-за моей репутации судьи относятся ко мне со всей строгостью, отсюда и обилие штрафных минут. И те же габариты играют свою роль. Понимаете, я не могу попасть плечом в плечо тому же Мишке Анисину…

Но я работаю над собой. Надеюсь именно болельщики "Динамо" увидят и оценят результат этой работы.

– Что вы скажете болельщикам?

– Я являюсь воспитанником школы ЦСКА, и конечно знаю, что болельщики ЦСКА и "Динамо" находятся в дружественных отношениях. Поэтому вступать за "Динамо", в котором выступали легендарные Мальцев, Давыдов, Васильев – это большая честь для меня. У клуба великая история и славные традиции. Готов биться за букву "Д" на груди в каждом матче, доказывая болельщикам, что Артюхина можно не любить, но он всегда выкладывается на все сто процентов за ту команду, цвета которой защищает.