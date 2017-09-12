Эркка Вестерлунд: "Осипов не играл с рижским "Динамо", потому что допускал много ошибок"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после победы над рижским "Динамо" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команде пришлось нелегко. По его словам, результат этой встречи очень важен для уфимцев.

– Первый период в этом матче мы начали лучше. Единственное, что не смогли забросить шайбы, – сказал Вестерлунд. – Рига играла хорошо, и нам было нелегко. Очень важно, что победили.

– Тройка Бодрова уже третий матч начинает первыми, но не забрасывают шайбы.

– Мы думали об этом, но каждая из наших троек может делать что-то лучше.

– Как оцените ошибку Скривенса?

– Бен любит начинать атаки, играть с шайбой, поэтому нам предстоит улучшить его взаимопонимание с защитниками. Пока не знаем, кто будет играть следующий матч.

– Скривенс пропустил утреннюю раскатку. Это нормально?

– Это нормально, но это не постоянно. Это решается индивидуально и зависит от ситуации.

– Кого заменит Григорий Панин, у которого истекает дисквалификация?

– Это хорошо, что он вообще начнет играть. Мы сможем заявить полные четыре звена на игру.

– Осипов отсутствовал по игровым причинам?

– Осипов? Он делал много ошибок. Мы дали ему отдохнуть, чтобы он немного восстановился. И найдет уверенность в самом себе. (Вадим АМИНОВ)