Эркка Вестерлунд: "Осипов не играл с рижским "Динамо", потому что допускал много ошибок"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после победы над рижским "Динамо" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команде пришлось нелегко. По его словам, результат этой встречи очень важен для уфимцев.
– Первый период в этом матче мы начали лучше. Единственное, что не смогли забросить шайбы, – сказал Вестерлунд. – Рига играла хорошо, и нам было нелегко. Очень важно, что победили.
– Тройка Бодрова уже третий матч начинает первыми, но не забрасывают шайбы.
– Мы думали об этом, но каждая из наших троек может делать что-то лучше.
– Как оцените ошибку Скривенса?
– Бен любит начинать атаки, играть с шайбой, поэтому нам предстоит улучшить его взаимопонимание с защитниками. Пока не знаем, кто будет играть следующий матч.
– Скривенс пропустил утреннюю раскатку. Это нормально?
– Это нормально, но это не постоянно. Это решается индивидуально и зависит от ситуации.
– Кого заменит Григорий Панин, у которого истекает дисквалификация?
– Это хорошо, что он вообще начнет играть. Мы сможем заявить полные четыре звена на игру.
– Осипов отсутствовал по игровым причинам?
– Осипов? Он делал много ошибок. Мы дали ему отдохнуть, чтобы он немного восстановился. И найдет уверенность в самом себе. (Вадим АМИНОВ)