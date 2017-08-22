Эркка Вестерлунд: "КХЛ – это марафон, а не спринт"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" (3:1) остался недоволен игрой своей команды. По его словам, впереди еще много матчей и времени для того, чтобы сыграться.

- Я доволен результатом, но не содержанием. Только четвертое звено Короткова играло так, как мы хотели. Первые три звена должны играть лучше и по заданию.

- В России говорят "долго запрягают – быстро едут". У вашей команды такая стратегия?

- Наша лига – марафон, а не спринт. Впереди много матчей. Надо много времени, чтобы сыграться и быть командой.

- "Адмирал" нанес больше бросков, также со стороны соперника было больше силовых приемов. Это проблема для "Салавата Юлаева"?

- Наши ребята много думали, потому что хотели лучше сыграть. Да, не могли быстро переключиться. Мы будем работать над этими компонентами.

- Есть информации по ситуации с Кубаликом?

- У меня нет информации, это не входит в мои обязанности.(Вадим АМИНОВ)