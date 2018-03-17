Эркка Вестерлунд: "Дело не только в победе – "Салават" играл лучше "Трактора"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после победы во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина над "Трактором" (3:2 ОТ, 1-1) высказал мнение, что его команда доминировала на протяжении всей встречи.

– Сегодня мы играли лучше, – приводит официальный сайт "Салавата" слова Вестерлунда. – Дело не только в победе, сама игра была лучше. Забивать было довольно сложно. У соперника хороший вратарь.

– С конца второго периода на лед перестал выходить Илья Зубов.

– Травма.

– Есть ли шанс увидеть в серии Федорова?

– Не знаю. Он все время тренируется и находится в хорошей форме. Но сейчас у нас такой состав.