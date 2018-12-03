Еременко, Бирюков, Шипачев и Афанасьев - игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига огласила список лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Ими стали вратарь московского "Динамо" Александр Еременко, его одноклубник форвард Вадим Шипачев, защитник "Металлурга" Евгений Бирюков и его коллега по амплуа из "Локомотива" Михаил Афанасьев.

Александр Еременко совершил два шат-аута в матчах со "Слованом" и "Амуром". Его сухая серия составляет 119 минут и 57 секунд.

Евгений Бирюков на минувшей неделе выиграл три матча вместе с "Магниткой". В этих играх он набрал 3 (1+2) очка по системе "гол+пас" при показателе полезности "+2". Примечательно, что все очки Бирюков записал в свой актив в матче с "Салаватом Юлаевым".

Лучшим форвардом недели стал динамовец Вадим Шипачев. Он забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи. Шипачев поучаствовал в шести из восьми голов, забитых "Динамо" на неделе, и поднялся на третье место в списке бомбардиров.

Лучшим новичком недели признан защитник "Локомотива" Михаил Афанасьев, одержавший со своей команды одну победу в двух матчах и набравший 2 (1+1) очка с показателем полезности (+3). В матче с "Нефтехимиком" он впервые в своей кэхаэловской карьере набрал больше одного очка за игру. Афанасьев проводил на льду в среднем чуть больше 16 минут, блокировал два броска и нанёс четыре броска по воротам соперника.