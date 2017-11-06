Экс-форвард "Спартака" Потапов перешел в румынский клуб

Экс-нападающий "Спартака" Максим Потапов перешел в "Чиксереду" из Румынии, сообщает пресс-служба клуба. 37-летний игрок расторг контракт с красно-белыми в октябре.

Напомним, что в текущем сезоне Потапов провел в КХЛ четыре матча. Всего в лиге он провел 419 игр, в которых набрал 154 (60+94) очка.

В составе "Чиксереды" также выступают защитник Вячеслав Белов и нападающий Андрей Таратухин. Ранее за румынский клуб играл Петр Счастливый, который 3 ноября перешел в "Слован".