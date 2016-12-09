Эдуард Занковец: "Для "Барыса" ключевым фактором победы стала игра вратаря"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Югрой" (4:2) отметил, что в игре было очень много ошибок со стороны обеих команд. По словам специалиста, для "Барыса" ключевым фактором успеха стала игра вратаря.

– Сегодня в игре было очень много ошибок, – приводит пресс-служба "Югры" слова Занковца. – Я это связываю с огромным желанием победить, причем у обеих команд. Для "Барыса" ключевым моментом стала игра вратаря – когда нужно было выручить, он хорошо это делал. Эта победа – по большей части его заслуга.