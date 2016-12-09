22:36 9 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Эдуард Занковец: "Для "Барыса" ключевым фактором победы стала игра вратаря"

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Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Югрой" (4:2) отметил, что в игре было очень много ошибок со стороны обеих команд. По словам специалиста, для "Барыса" ключевым фактором успеха стала игра вратаря.

– Сегодня в игре было очень много ошибок, – приводит пресс-служба "Югры" слова Занковца. – Я это связываю с огромным желанием победить, причем у обеих команд. Для "Барыса" ключевым моментом стала игра вратаря – когда нужно было выручить, он хорошо это делал. Эта победа – по большей части его заслуга.

Дополнительная информация

http://ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=1871

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