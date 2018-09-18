Дубль Галиева помог "Ак Барсу" обыграть "Торпедо"

"Ак Барс" на выезде обыграл "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:2. Дубль в этой встрече сделал нападающий казанской команды Станислав Галиев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Ак Барс" (Казань) - 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)

Голы: Михеев - 1 (Педан, Лукоянов), 0:04 - 0:1. Ильин - 2 (Жафяров, Кейлоф), 18:08 - 1:1. Галиев - 1 (Подъяпольский), 18:56 - 1:2. Галиев - 2 (бол., Зарипов), 47:25 - 1:3. Миле - 2 (Варнаков), 50:15 - 2:3. Потапов - 1 (п.в., Ткачев, Лукоянов), 59:17 - 2:4.

Вратари: Галимов (58:02 - 59:17) - Подъяпольский.

Штраф: 10 - 14.

Броски: 41 (17+8+16) - 34 (15+9+10).

Судьи: Гамалей, Щенев.

18 сентября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".