"Допустили глупую ошибку". Никитин - о поражении ЦСКА от "Локомотива"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от "Локомотива" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его команда допустила глупую ошибку.

- Поздравляю хозяев с победой. Сегодня была хорошая игра, - приводит слова Никитина официальный сайт "Локомотива". - Игроки ЦСКА старались, имели моменты, но допустили глупую ошибку... Хоккей состоит из ошибок, сегодня мы не смогли ее исправить. Но матч понравился, таких бывает немного. К сожалению, не смогли добиться победы.

ЦСКА не заслужил удачу - игроки ложились под шайбу, были хорошие моменты... Позднее еще разберем игру, сегодня играли две хорошие команды.

ЦСКА занимает 1-е в Западной конференции, имея в активе 78 очков.

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