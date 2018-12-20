Дмитрий Шикин: "Долгое время не получалось забить, из-за этого не хватило уверенности"

Вратарь "Сочи" Дмитрий Шикин рассказал, чего не хватило его команде в игре с "Витязем" (2:3).

"Старались играть первым номером, и в первых двух периодах у нас это получалось. Мы зарабатывали удаления. Подвела реализация своих моментов. Будем работать над этим, и нас прорвет в ближайшее время. Старались выполнять тренерское задание все три периода, но у нас не получалось долгое время забить, и из-за этого ребятам не хватило уверенности. Все-таки, у нас молодая команда, мы стараемся работать каждую игру. У Семина сегодня были какие-то особенные броски? Нет, просто так сложилось. Сложно делать выводы по горячим следам, сделаем их после разбора игры. (Владислав Уткин)