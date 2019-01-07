Дмитрий Обухов заключил пробное соглашение с словацкой "Дуклой"

Бывший форвард "Ак Барса" Дмитрий Обухов подписал пробный контракт с клубом "Дукла" из Словакии, сообщает официальный сайт команды.

Срок соглашения равняется пяти матчам, затем о судьбе Обухова будет принято решение. За новую команду Обухов может сыграть уже 8 января.

35-летний хоккеист известен по выступлениям за "Ак Барс", магнитогорский "Металлург" и "Нефтехимик". В КХЛ он сыграл 587 матчей, в которых забросил 81 шайбу и отдал 112 результативных передач. В текущем сезоне Обухов сыграл 19 встреч в составе казанского клуба, в которых три раза поучаствовал в голевых комбинациях в качестве ассистента.