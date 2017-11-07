Дмитрий Кагарлицкий: "Свитер Шипачева в раздевалке "Северстали" помогает"

Нападающий олимпийской сборной России и "Северстали" Дмитрий Кагарлицкий отметил, что ему будет интересно сыграть против США на Кубке Германии-2017, который пройдет с 10 по 12 ноября. Форвард также добавил, что руководство череповецкой команды довольно первой частью сезона.

– Чем объясните взлет череповецкой команды в этом сезоне КХЛ?

– Не скажу, что это что-то удивительное. Мы играем в свой хоккей, наша система работает и приносит результат. Если будем играть так же, все будет хорошо.

– Свитер Шипачева помогает в раздевалке?

– Конечно, помогает (улыбается). Думаю, Вадик нам тоже желает удачи.

– На чьем шкафчике он висел?

– Если не ошибаюсь, Лехи Угарова.

– Шипачев пригодится "Северстали", если вернется в родной клуб?

– Он пригодился бы любой команде, но ему самому решать, где играть, и он вам все скоро расскажет. Он однозначно помог бы и олимпийской и национальной сборной на Кубке "Карьяла".

– В клубе довольны первой частью сезона?

– Конечно, если после 30 игр идем на 6-м месте, значит, выполняем поставленную задачу. Но останавливаться и делать выводы рано, основные вызовы – впереди.

– На Кубке Германии ждете матча с США?

– На международной арене все матчи интересные. Не скажу, что немцы и словаки – слабые. С американцами будет интересно, если буду участвовать в этой игре.

– Как вы относитесь к возможному недопуску на Олимпиаду?

– Я вообще не рассматриваю такой вариант. Конечно, хочется, что команда в полном составе представляла бы нашу страну на Олимпиаде. (Евгений БЕЛОУСОВ)