Дмитрий Чернышенко: "Новокузнецкий "Металлург" получит долю от продажи телеправ"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко после заседания Совета Директоров КХЛ и Общего Собрания участников лиги завил, что часть прибыли пойдет на развитие детского хоккея. Также руководитель отметил, что свою долю прибыли получит и бывший клуб лиги новокузнецкий "Металлург".

– Хотел бы отметить еще один важный момент: новокузнецкий "Металлург" играет с этого сезона в Высшей лиге, но как участник прошлого чемпионата КХЛ он также получит свою долю от продажи телевизионных прав и от дополнительной прибыли, – сказал Чернышенко. – Были рекомендации от членов Совета Директоров, чтобы эти средства были направлены на развитие молодежного хоккея. В Новокузнецке прекрасная детская школа. Молодежная команда. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)