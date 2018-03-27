Директор "Трактора": "Хочу поблагодарить всех, кто в нас не верил"

Директор "Трактора" Иван Сеничев после седьмого матча полуфинальной серии "Востока" против "Салавата Юлаева" (2:1, 4-3) отметил, что команда выполнила задачу на сезон.

- Эмоции сейчас зашкаливают у всех. Это сумасшедший сезон – юбилейный сезон 70-летия, - приводит пресс-служба "Трактора" слова Сеничева. - Еще летом мы обещали преподнести всем подарок, сюрприз. Сюрпризы продолжаются! Мы обещали повесить самый большой и лучший куб – мы это сделали. Обещали, что будем достойно играть – мы это сделали.

Хочу поблагодарить всех, кто в нас не верил. Ваше неверие делало нас сильнее. Особо хочу поблагодарить тех, кто в нас верил. Таких было не много. Это "Сектор А", команда и мы. Сегодня мы выполнили задачу, которую нам поставил президент клуба. Борис Александрович в августе ставил нам задачу играть в финале конференции. Мы эту задачу выполнили. Всем удачи, идем дальше, болейте за "Трактор"!