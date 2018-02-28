ЦСКА почтил память Владимира Петрова в годовщину его смерти

ЦСКА почтил память легендарного советского нападающего Владимира Петрова в годовщину его смерти. Он умер в прошлом году 28 февраля в возрасте 69 лет.

Петров является 9-кратным чемпионом мира, двукратным олимпийским чемпионом, а также имеет серебряную медаль Игр 1980 года в Лейк-Плэсиде. Напомним, что в ЦСКА и сборной СССР Петров долгие годы выступал в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым.

"Ровно год назад, 28 февраля, наш клуб и весь хоккейный мир понесли невосполнимую утрату – ушел из жизни легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Владимирович Петров", – отмечается в сообщении.