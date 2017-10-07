ЦСКА обыграл "Спартак", одержав пятую победу подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над "Спартаком" – 3:1.

В составе армейцев заброшенными шайбами отличились Александр Попов, Сергей Шумаков и Сергей Андронов. Автором единственного гола в составе спартаковцев стал Артем Подшендялов. Отметим, что данная победа стала для красно-синих пятой подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – "Спартак" – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Попов – 3 (Петров, Нестеров), 1:34 – 1:0. Шумаков – 3 (бол., Капризов), 38:43 – 2:0. Подшендялов – 2 (Максвелл), 42:52 – 2:1. Андронов – 2 (п.в., Телегин, Светлаков), 59:49 – 3:1.

Вратари: Юханссон – Беспалов (58:29 – 59:49).

Штраф: 6 – 8.

Броски: 43 (15+19+9) – 25 (6+10+9).

Судьи: Гофман, Франо.

7 октября. Москва. "Ледовый дворец ЦСКА".

Турнирная таблица здесь