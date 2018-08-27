ЦСКА напомнил о годовщине со дня смерти Валерия Харламова

ЦСКА в Твиттере напомнил, что ровно 37 лет назад, 27 августа 1981 года, ушел из жизни легендарный форвард армейцев и сборной СССР Валерий Харламов. Он погиб в ДТП в Московской области.

Харламов почти всю карьеру провел в составе ЦСКА, вместе с которым 11 раз выиграл чемпионат СССР. В составе национальной команды он участвовал в Суперсериях 1972 и 1974 годов против сборной Канады, а также завоевал два золота Олимпийских игр, а также выиграл 8 чемпионатов мира.