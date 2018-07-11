11:11 | Хоккей — КХЛ

Бывший тренер СКА и "Витязя" Леонов вошел в тренерский штаб "Амура"


Юрий Леонов и Олег Горбенко со следующего сезона будут работать в тренерском штабе "Амура", сообщает официальный сайт клуба. Они будут отвечать за работу с нападающими и защитниками, соответственно.

Продолжат работу с командой тренер вратарей Олег Филимонов и видеотренер Станислав Басов. Леонов был главным тренером "Амура" в сезоне-2014/15. Ранее он также возглавлял СКА и "Витязь". Горбенко провел 214 матчей за "Амур" в качестве игрока. В сезоне 2016/17 был помощником главного тренера "Куньлуня", а минувший сезон проеёл в роли тренера ярославского "Локомотива".

Должность главного тренера команды занимает Николай Борщевский.

 

 

 

Дополнительная информация

https://www.hcamur.ru/news/amur/hcamur-coaches.html

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