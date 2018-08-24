Боб Хартли: "Меньшикову нужно играть. А Бондарева мы взяли в "Авангард" на совсем другую роль"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли прокомментировал последние изменения в составе команды.

– Вы отказались от Виталия Меньшикова. Почему?

– Такие решения принимаются всем клубом, не мною одним. И они далеко не всегда значат, что тот или иной игрок нам не нравится. В ряде случаев он просто не вписывается в планы организации. У нас просто есть несколько хороших молодых защитников. При этом мы относимся с большим уважением к Виталию. Он большой профессионал, хороший игрок, но мы не видели возможности предоставлять ему место в составе на регулярной основе. А в его возрасте – он должен играть постоянно. А если это невозможно – мы просто должны были дать ему возможность играть много где-то в другом месте. Потому что он прекрасный человек.

– И тем не менее вы подписали полноценный контракт с Бондаревым. Который намного старше.

– Мы подписали его, потому что берем его на совсем другую роль. Не как замену Меньшикову. Абсолютно другую роль. И Бондарев на нее прекрасно подходит.

– Сыграет ли Мурыгин в Санкт-Петербурге?

– Не думаю. Он какое-то время не тренировался на льду. Занимался индивидуально со Звягиным сегодня, завтра тоже будет заниматься, и послезавтра мы уже планируем привлечь его к тренировкам с составом, но играть он на турнире Пучкова не будет.

– Когда к вам присоединится Крис Верстиг? И присоединится ли?

– Пока не знаю. (Игорь ЕРОНКО)​