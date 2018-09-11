Боб Хартли: "Хоккей – великий спорт, но еще и развлечение"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли после победы над "Нефтехимиком" в регулярном чемпионате КХЛ​ (4:2) поблагодарил игроков и болельщиков. Это была первая домашняя игра омской команды, состоявшаяся в Балашихе.

– В первую очередь хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые пришли на наш первый матч здесь, в Балашихе, – цитирует пресс-служба омского клуба с. Мы все понимаем, что для нас это очень большой вызов. Мы не должны разочаровать наших болельщиков, которые остались в Омске, и должны привлечь новых в Балашихе. Уже сегодня мы приступили к этому: обе команды показали хороший хоккей, обе хотели победить. Спасибо ребятам за самоотдачу, после второго периода ситуация могла повернуться в любую сторону. Мы переговорили в раздевалке. Обсудили, что третий период должен стать лучшим, он таковым стал. Еще раз повторю, спасибо ребятам, это их заслуга. Хоккей – великий спорт, но еще и развлечение. Хочу отметить огромный объем работы, проделанный в сфере маркетинга, обустройства арены, работы персонала. Сегодня на арене была замечательная музыка, великолепная атмосфера. Такую атмосферу мы и хотим создавать.

Хочу сказать огромное спасибо тем болельщикам, которые приехали на наш матч из Омска. Они стали частью истории – это наша первая "домашняя" игра в Балашихе. Отдельное спасибо нашему знаменитому мотоциклисту Кириллу Хариби. Не знаю, будет ли он следовать за нами в течение всей зимы, в таком случае ему понадобятся зимние шины, но это отличная история. У нас замечательные фанаты, и я горд быть частью этой одной большой семьи – "Авангард".