Боб Хартли: "Авангард" вышел на матч уже в меньшинстве"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли поделился впечатлениями о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса"​ (3:4 ОТ) в Казани 3:4. 58-летний канадский специалист положительно отметил игру своих подопечных.

– Поздравляю "Ак Барс" с победой. Я снова очень горжусь нашим достижением – у нас выбыло много парней из-за болезни, мы вышли на матч уже в меньшинстве. И несмотря на то, что соперник вел 2:0, мы не бросили играть, отыгрались, выстояли в меньшинстве в начале третьего периода, что точно было ключевым моментом в матче. Он позволил нам остаться в игре и сравнять счет. В овертайме у "Ак Барса" было больше игроков для такой игры, чем у нас, поэтому они победили. (Артур Еникеев)

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