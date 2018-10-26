"Барыс" одержал победу над "Витязем"

"Барыс" обыграл "Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. Для казахстанской команды эта победа стала четвертой подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Витязь" (Подольск) - 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы: Михайлис - 5 (Блэкер, Даллмэн), 12:51 - 1:0. Аалтонен - 10 (бол., Гривик), 18:49 - 1:1. Петерссон - 8 (бол., Дитц, Старченко), 28:32 - 2:1. Старченко - 9 (Кормье, Даллмэн), 34:10 - 3:1.

Вратари: Карлссон - Ортио (58:01).

Штраф: 13 - 31.

Броски: 38 (20+12+6) - 34 (11+6+17).

Судьи: Кулаков, Оленин.

26 октября. Астана. "Барыс-Арена".