"Барыс" обыграл "Автомобилист" и прервал 9-матчевую серию поражений

"Барыс" в гостях победил "Автомобилист" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казахстанский клуб прервал 9-матчевую серию поражений, в последний раз "Барыс" побеждал 18 декабря прошлого года. "Авто" потерпел второе поражение кряду.

У хозяев по шайбе забросили Алексей Василевский и Александр Торченюк. В составе победителей дубль оформил Роман Старченко, по голу на счету Никиты Михайлиса и Ярослава Евдокимова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" – "Барыс" – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Голы: Евдокимов - 1 (Михайлис, Сагадеев), 8:17 - 0:1. Михайлис - 6, 27:37 - 0:2. Василевский - 9 (Хрипунов, Гареев), 33:58 - 1:2. Старченко - 9 (Даллмэн), 38:45 - 1:3. Старченко - 10 (Семенов, Доус), 46:56 - 1:4. Торченюк - 7 (бол., Гареев, Василевский), 58:36 - 2:4.

Вратари: Коварж (Сохатский, 40:00, 59:44) - Кудрявцев.

Штраф: 4 - 12.

Броски: 43 (7+24+12) - 22 (12+6+4).

Судьи: Оскирко, Сидоренко.

18 января. Екатеринбург. КРК "Уралец".