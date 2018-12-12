"Барыс" нанес "Куньлуню" пятое поражение подряд

"Барыс" победил "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:1. Заброшенными шайбами в составе клуба из Казахстана отметились нападающие Мэтт Фраттин, Антон Сагадеев, Никита Михайлис и защитник Виктор Сведберг.

"Барыс" набрал 52 очка и закрепился на пятом месте в турнирной таблице. "Куньлунь" с 35 баллами располагается на восьмой строчке.

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"Куньлунь" (Пекин) - "Барыс" (Астана) - 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Фраттин - 12, 14:30 - 0:1. Вольски - 8 (Латта), 25:08 - 1:1. Сагадеев - 3 (Асетов), 29:16 - 1:2. Михайлис - 12 (Дитц, Орехов), 30:16 - 1:3. Сведберг - 1 (п.в.), 58:06 - 1:4.

Вратари: Лазушин (53:35 - 54:23, 57:33 - 58:06) - Граховина.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 29 (11+13+5) - 23 (9+7+7).

Судьи: Лаврентьев, Соин.

12 декабря. Шанхай. ЛД "Фэйян".

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