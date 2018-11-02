"Автомобилист" победил "Сочи"

"Автомобилист" обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:1. Дублем отметился нападающий Найджел Доус.

"Автомобилист" набрал 48 баллов и укрепил свое лидерство на Востоке. "Сочи" с 25 баллами занимает 6-ю строчку в Западной конференции.

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"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Сочи" (Сочи) - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Доус - 9 (бол., Голышев, Паре), 9:08 - 1:0. Да Коста - 11 (Доус, Бодров), 15:27 - 2:0. Голышев - 10 (Мамкин, Да Коста), 37:09 - 3:0. Йокипакка - 3 (бол., О`Делл, Росен), 46:48 - 3:1. Доус - 10 (п.в.), 59:05 - 4:1.

Вратари: Сохатский - Шикин (56:37 - 58:37, 59:00 - 59:05).

Штраф: 8 - 2.

Броски: 25 (13+8+4) - 36 (11+11+14).

Судьи: Гофман, Сергеев.

2 ноября. Екатеринбург. КРК "Уралец".

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