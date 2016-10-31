"Автомобилист" объявил о назначении Крикунова

Как и сообщал "СЭ", новым главным тренером "Автомобилиста" стал Владимир Крикунов. 66-летнему специалисту будут помогать Иван Кривоносов и Олег Микульчик, информирует клубная пресс-служба.

Сегодня было объявлено, что экс-наставник екатеринбуржцев Андрей Разин освобожден от занимаемой должности за неудовлетворительные спортивные результаты. Разин возглавлял "Автомобилист" с 2015 года, а в прошлом сезоне команда под его руководством вышла в плей-офф Кубка Гагарина, где выбыла на стадии 1/8 финала. В нынешнем сезоне в турнирной таблице Восточной конференции "Автомобилист" занимает 12-е место.

Крикунов, последним местом работы которого был "Нефтехимик", где он совмещал посты вице-президента и главного тренера, работал в "Ак Барсе", московском "Динамо", "Барысе", был главным тренером сборной России, а также национальных команд Словении, Белоруссии и Казахстана.