"Авангард" всухую обыграл "Амур"

"Авангард" обыграл "Амур" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Омский клуб одержал вторую победу кряду, "Амур" потерпел второе поражение подряд.

В составе победителей по шайбе забросили Егор Мартынов, Семен Кошелев, Дмитрий Кугрышев и Илья Михеев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" – "Авангард" – 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Голы: Мартынов – 6 (Кошелев, Медведев), 8:38 – 0:1. Кошелев – 7 (Чудинов), 23:34 – 0:2. Кугрышев – 11 (Пережогин), 25:55 – 0:3. Михеев – 15 (бол., Кошелев, Семенов), 38:07 – 0:4.

Вратари: Метсола (Аликин, 38:07) – Фурх.

Штраф: 4 – 6.

Броски: 18 (4+9+5) – 40 (12+11+17).

Судьи: Гашилов, Франо.

5 января. Хабаровск. "Платинум Арена".