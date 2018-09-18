"Авангард" по буллитам обыграл "Барыс"

"Авангард" обыграл "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:3 Б. Победный буллит на счету нападающего Криса Верстига.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Барыс" (Астана) - "Авангард" (Омск) - 3:4 Б (0:3, 2:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Михеев - 1 (бол., Широков, Зернов), 3:09 - 0:1. Медведев - 1 (Мартынов, Фисенко), 11:58 - 0:2. Широков - 5 (Емелин, Зернов), 18:58 - 0:3. Петерссон - 3 (Блэкер), 34:35 - 1:3. Боченски - 3 (Валк, Дитц), 39:51 - 2:3. Старченко - 7 (Маклюков, Кормье), 50:52 - 3:3.
Победный буллит: Верстиг.
Вратари: Граховина (Кудрявцев, 18:58) - Бобков.
Штраф: 6 - 4.
Броски: 26 (3+12+8+3) - 32 (16+3+10+3).
Судьи: Белов, Бондарь.
18 сентября. Астана. "Барыс-Арена".