"Авангард" обыграл "Спартак"

"Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ на своей площадке обыграл "Спартак"​ со счетом 3:1. Дубль оформил Тейлор Бек.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) - "Спартак" (Москва) - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Даугавиньш - 11 (бол., Зубов, Кутейкин), 13:39 - 0:1. Бек - 13 (Шумаков, Медведев), 24:22 - 1:1. Михеев - 19 (Фрэнсон, Бек), 38:27 - 2:1. Бек - 14 (Деарне), 55:12 - 3:1.

Вратари: Налимов - Трушков (58:50).

Штраф: 6 - 0.

Броски: 22 (6+11+5) - 39 (20+7+12).

Судьи: Гофман, Сергеев.

13 января. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".