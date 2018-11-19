"Авангард" и "Авангард" глазами Тедди Перселла". Омский клуб ответил канадскому форварду

"Авангард" ответил канадскому форварду Тедди Перселлу, который рассказал о четырех месяцах, проведенных в России в омском клубе как о худшем этапе своей жизни.

- Я просто сбежал. Только пятки сверкали! Это было похоже на армию. Я праздновал, будто я был в тюрьме и меня выпустили, – сказал Перселл.

В ответ на данное заявление пресс-служба омской команды опубликовала несколько мемов в ответ на высказывание канадского нападающего.

- У нас есть несколько фотокарточек, которые наглядно показывают "Авангард" и "Авангард" глазами Тедди Перселла, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

У нас есть несколько фотокарточек, которые наглядно показывают "Авангард" и "Авангард" глазами Тедди Пёрселла 👌 pic.twitter.com/XBFTR1voS0 – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 19 ноября 2018 г

"Когда вернулся из России, праздновал, будто меня выпустили из тюрьмы". Безумные истории канадца из "Авангарда"

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