Артем Воронин: "Не могли представить, что такое возможно"

Нападающий "Спартака" Артем Воронин после поражения от московского "Динамо" (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда играла не хуже соперника. Форвард добавил, что болельщикам было интересно наблюдать за этим дерби.

– "Спартак" пропустил шайбы на последних секундах первого и третьего периодов. В чем причина: потеряли концентрацию или просто не повезло?

– Думаю, оба этих фактора сказались. Мы не могли представить, что такое возможно. Очень обидно пропускать за две и за семь секунд до конца периода.

– Нет чувства, что у вашей команды началась полоса невезения? Второй матч уже проиграли после удачного отрезка сезона.

– Нет, я так не думаю. "Витязю" мы уступили по игре, а здесь были не хуже соперника. Просто когда в третьем периоде ведешь в одну шайбу – начинаешь играть от обороны. "Динамо" подпирало, они молодцы. Здесь было два варианта: либо мы дотерпели бы и выиграли матч, либо так, как получилось.

– Может, две заброшенные шайбы в первом периоде сыграли злую шутку? Команда расслабилась?

– Не думаю. Весь первый период мы играли хорошо, но гол в концовке испортил настроение. Все-таки выходить на второй период, имея в запасе две шайбы, лучше, чем одну. Мы знали, что "Динамо" пойдет вперед, у них вообще второй период хорошо получается.

– Для вас как для ветерана "Спартака" матч с "Динамо" наверняка всегда особенный.

– Понятно, что это московское дерби, но каждое дерби – это разная история, которая длится с давних времен. С другой стороны, если бы сегодня мы встречались не с "Динамо", а с другой командой – нам тоже нужно было серьезно настраиваться после поражения от "Витязя", выходить и выигрывать. Так получилось, что нас ждало дерби, в котором нам чуть-чуть не повезло в концовке, и мы пропустили.

– Чувствовалась особая поддержка болельщиков?

– Бесспорно. Думаю, болельщикам интересно наблюдать за такими играми. Они знают, что в любом случае увидят хороший хоккей. Против "Динамо" всегда стараешься играть хорошо, ведь они всегда были лидерами нашего чемпионата. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)