Артем Лукоянов: "Такие поражения перед плей-офф настораживают"

Форвард "Ак Барса" Артем Лукоянов после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Динамо" (2:3), заявил, что команде не хватило эмоций и ближайший сбор в ОАЭ поможет перезагрузиться.

– Хорошо, что с 0:3 вернулись в игру, забили две шайбы. Были еще моменты, но они тоже расслабились, когда повели крупно. Была какая-то безвольность и бесхарактерность с нашей стороны. Нельзя так выходить и играть. Это не оправдание, но скоро плей-офф и это настораживает.

– Сейчас вы едиете в ОАЭ. Может перезагрузитесь?

– Мы все-таки сыграли 50 игр. Что не говори, как не тренируйся, а эмоции пропадают. Мы живые люди. Что-то гаснет. На площадке выпадает один, второй и все. Нам нужен этот период. Провести время с семьей, набраться сил и вернуться к любимому делу. Извиняемся перед болельщиками за эту полосу. (Артур Еникеев)