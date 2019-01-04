Артем Лукоянов: "Когда шайба у Зарипова, то он либо забьет, либо отдаст"

Нападающий "Ак Барса" Артем Лукоянов поделился эмоциями с корреспондентом "СЭ" после победы в "Зеленом дерби" над "Салаватом Юлаевым" (3:1).

- После "Салавата" готов хоть час разговаривать, - смеется Лукоянов. -

Даже не чувствовалось, что играли вчера. Трибуны на такого соперника заряжают автоматически. Кто бы что не болтал - мы выиграли и идем дальше.



- Показалось, что с самого начала все далось очень легко.



- Нет, не легко. Они побежали. Они проиграли нам два раза и приехали сюда побеждать. Мы ждали этого. Вратарь нас в двух моментах спас. Эти два гола мы забили за счет тактики в обороне - дождались нужной ошибки. Когда у Даниса Зарипова в двух таких моментах оказывается шайба, то он либо забьет - либо отдаст. Эти шайбы их надломили. В большинстве им вообще ничего не дали сделать - пусть тренируются.



- С Бурмистровым поговорили на льду?



- Мы же не разговаривать выходим. У него сейчас свои задачи - у нас свои. Мы начали год с двух побед - что может быть лучше? Когда полный зал зрителей, то выходишь и играешь, не задумываясь две игры подряд или три. (Артур Еникеев).

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