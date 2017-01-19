Анвар Гатиятулин: "У "Трактора" есть прогресс, но какой-то мизерный"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Куньлуня" (1:3) взял на себя вину за неудачу команды. По словам специалиста, на протяжении всего сезона вся нагрузка выпадает на одних и тех же игроков.

– В первую очередь, хотел бы извиниться за сегодняшнюю игру, – приводит пресс-служба "Трактора" слова Гатиятулина. – Прежде всего, это моя ошибка в подготовке к этой игре. Ребята старались, по самоотдаче ни к кому нет претензий. Готовимся дальше.

– Можете добавить болельщикам оптимизма и повторить слова Игоря Захаркина, что у команды запланированный спад?

– Ничьи слова я повторять, конечно, не буду. В новом году нам не хватает везения. Через работу будем находить свою игру, которая приносила нам победы.

– Шесть матчей, шесть шайб. В связи с чем такое падение результативности?

– У нас весь сезон нагрузка выпадает на одних и тех же. Должны появляться другие ребята, которые должны также забивать. К сожалению, это касается нашей молодежи, какой-то есть прогресс, но мизерный. Не хватает и голов на сегодняшний день. Они должны уверенней выглядеть – это касается и голов, и передач. Но на сегодняшний день есть статистика, и там не все так хорошо.

– В третьем периоде образовалась новая связка – Губарев и Мошаров. Они тут же пропустили гол.

– Я бы не сказал, что это их вина в шайбе. Была опять же потеря, и неправильно располагались защитники. Ребята старались, на "пятак" лезли, чего не хватало нам в последних играх.

– Вина в этих голах Павла Францоуза есть?

– Вины Павла в этих голах нет. Он очень много подчищал за ребятами. Первый гол на контратаке, а остальные… Павел сыграл уверенно, к нему никаких вопросов нет.