Анвар Гатиятулин: "Старт сезона "Трактора" никого не устраивает"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин отметил, что челябинцам не хватает уверенности. Специалист также добавил, что у его команды проблема с реализацией моментов.

– Начало сезона складывается непросто для нас, – цитирует "Р-Спорт" Гатиятулина. – Не хватает реализации моментов, а когда упускаешь один шанс за другим, уверенность уходит потихоньку, в обороне случаются ошибки, которые приводят к пропущенным голам. Никого такое положение дел не устраивает, все ребята в коллективе с пониманием относятся к ситуации, все хотят ее изменить. Да, сейчас не хватает уверенности, но через работу, через совместные усилия она придет.