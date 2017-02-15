Анвар Гатиятулин: "Рады, что обыграли "Металлург"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после победы над магнитогорским "Металлургом" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что для его подопечных игры с таким сильным соперником хорошая возможность проверить свои силы. После этого результата "Трактор" закрепился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

– Играли дома, поэтому очень хотели порадовать своих болельщиков, – цитирует сайт "Трактора" Гатиятулина. – Мы рады, что сделали это. Так получилось, что последние две игры проводим с "Металлургом", сильным соперником, и перед плей-офф есть возможность себя проверить. Вновь хотел бы поблагодарить болельщиков за отличную поддержку!

Денисов? У него есть повреждение, сейчас обследуется. Мы ждем вердикта врачей. Надеемся, что уже в следующей игре он будет готов. В принципе, то, что мы ждали от Тридчикова – он выполняет. Кравцов также провел свой первый полноценный матч и действовал довольно уверенно. В общем, молодцы.